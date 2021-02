Det var et veritabelt sansechok nærmest at lugte hans sure sved og føle sig svinebundet af hans heftige fysikalitet i rollen

Det er de færreste, om overhovedet nogen, der nævner navnet på dagens fødselar Tom Hiddleston i forbindelse med eftersøgning af den næste agent 007.

Måske fordi han ligner for meget? Er der for meget Roger Moore over ham, og har kravet til etnisk diversitet i populærkulturen én gang for alle smidt typer som Hiddleston ud i kulissen?

Hiddleston ligner indbegrebet af det hvide privilegium. Cool, suave – klassisk. Distingveret, men sexet. Det er interessant, at mens han vitterlig er en avanceret Shakespeare-skuespiller på teatret, har han indlagt sig verdensry – og et vist økonomisk forspring, mon ikke? – som tegneseriehelten Thors skinsyge, nydelsesfuldt maliciøse bror Loke i adskillige Marvel-film og aflæggere heraf.

Første del af Tom Hiddlestons karriere overlappede med canadiske Ryan Goslings, og ingen ligner vel hinanden mere i dagens filmmiljø end de to. Cool cats, der fylder slimline-jakkesæt ud på den helt rigtige måde, og hvis humor er af samme mildt og uimodståeligt selvudleverende slags.

I 2014 kunne man i København gå i biografen og se en livesending af Shakespeares ’Coriolanus’ fra Donmar-teatret i London med danske Birgitte Hjort Sørensen og Tom Hiddleston. Hvis man som jeg især kendte Hiddleston fra hans belevne filmroller, var det et veritabelt sansechok i biografen nærmest at lugte hans sure sved og føle sig svinebundet af hans heftige fysikalitet i rollen.