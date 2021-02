Du kan sikkert ikke huske ham, men du vil rigtig gerne se hans serie om ham selv

Langt de fleste aner ikke, hvem John Lurie er. Og størstedelen af dem, der kender hans navn, husker ham som ’den tredje mand’ i Jim Jarmuschs vidunderlige film ’Down by Law’ fra midt-80’erne, altså ham, som hverken er Tom Waits eller Roberto Benigni.

Men han er meget, meget mere end den rolle. Som musiker tilhørte han med bandet The Lounge Lizards New Yorks No Wave-scene i slut-70’erne og begyndelsen af 80’erne. Som skuespiller har han medvirket i hen ved et par dusin film. Som komponist står han bag musikken til blandt andet Elmore Leonard-filmatiseringen ’Get Shorty’ (med John Travolta, Gene Hackman og Rene Russo). Men på grund af alvorlige kroniske følger af en cancersygdom er det nu billedkunsten, der optager hans tid. Og med den som en slags anledning har han skabt den selvbiografiske serie ’Painting with John’, hvor han tuller rundt, fortæller anekdoter og leverer sin uforgribelige, men også eftertænksomt interessante mening om livet, døden, kunsten og skæbnen.

Det er både uendelig ligetil og ganske ironisk metafortællende. Indledningen skulle egentlig være filmet af en drone, men John Lurie er dårlig til at flyve med sådan et omkringfarende stavær, så det må efter adskillige forlis opgives. Til gengæld ser vi så den meget smukke natur på den sydhavsø, hvor Lurie residerer med sine assistenter og lejlighedsvise leguaner.

Billeder af John Lurie, der maler, fader over i billeder af den natur, John Lurie maler, og imens hører man hans rolige stemme, der beretter om tildragelser i livet. Om broderen Evan, der som barn spillede roller og blandt andet i en periode insisterede på at få sin mad serveret i en skål på gulvet, fordi han ’var’ filmhunden Rintintin (forbilledet for Ratata i tegneserien ’Lucky Luke’), og om dengang Lurie ved et uheld fik sin gasovn til at eksplodere, så der gik ild i hans hår og tøj: For at mildne skaderne klædte han sig nøgen og fældede med en machete en stor aloe vera-plante, og mens han sad og smurte sin krop ind i saften fra denne lindrende sukkulent – splitter-kong Hans – kørte en lokal forbi og kiggede underligt på ham. Hmmm.

Der var også dengang, han mødte bollesoulkongen Barry White, hvis stemme fik Luries nosser til at vibrere. Og White kendte til hans musik.