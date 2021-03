Marvels superhelte går til psykolog og får nej til banklån i denne flotte tv-serie

I ’The Falcon and the Winter Soldier’ på Disney+ er superhelten Falcon på et tidspunkt til et møde i banken.

Det minder meget om et umyndiggørende møde med banken, som jeg selv lige har været igennem. Men i dette tilfælde ved bankmanden, at kunden er den verdensberømte superhelt Falcon fra superheltegruppen Avengers. Bankmanden beder derfor om en selfie, inden han afviser at bevilge den stakkels superhelt lånet.