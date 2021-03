Sex, løgn og Jesus: Ny dokumentarserie om en af Sveriges mest profilerede mordsager er en psyko-religiøs thriller på højt niveau

Helge Fossmo, tidligere pastor i pinsekirkemenigheden Knutby Philadelphia, er den første person, vi møder i true crime-serien ’Knutby: I blind tro’ – en svenskproduceret dokumentar, som i sit udgangspunkt handler om mordet på Helges kone, Alexandra Fossmo, og mordforsøget på naboen og menighedsmedlemmet Daniel Linde 10. januar 2004. Vi ser krydsklip mellem en ung og selvsikker, næsten fornøjet Helge, der stopper snus op under overlæben, før et af de mange forhør i 2004, der ledte til sigtelsen for mord, og så ser vi den midaldrende alvorsfulde Helge, som placerer snusen med de samme bevægelser før dokumentarens interview med ham i 2019, hvor hans budskab er enkelt: Sandheden om den nat i Knutby er ikke kommet frem.

Umiddelbart er sagen enkel nok i den forstand, at gerningsmanden, som ikke er en mand, men en ung kvinde ved navn Sara Svensson, hurtigt tilstår at have skudt begge ofre. Det underbygges af de meget små fodspor, som findes til og fra gerningsstederne, og selv om det er lidt underligt, at Daniel Linde i nødopkaldet taler om en »maskeret mand«, så kan Sara Svensson beskrive præcist, hvor hun har gjort af mordvåbnet. Og så insisterer hun med en svag og næsten barnligt lys stemme på, at hun var alene om det, så mange gange, at det til sidst gør politiet mistænkeligt.

For det viser sig, at Sara, som tidligere har boet og arbejdet som barnepige hos Helge og Alexandra, var udstødt af menigheden – en hul skal af et menneske, som hun selv senere beskriver det – en paria på sammenbruddets rand, der var villig til at gøre hvad som helst for at blive lukket ind i det religiøse fællesskab igen og modtage nåde og frelse. Men fra hvem, ud over den almægtige Gud? I begyndelsen påtager Sara Svensson sig hele skylden, og menigheden slår ring om Helge, som lobbyer hårdt for sin sag indadtil.

»Det er så typisk Djævelen at gøre det til Guds fejl«, siger Helge Fossmo f.eks. i en aflyttet telefonsamtale med en menig i Knutby Philadelphia, hvor han med skræddersyet religiøs logik forklarer, hvorfor politiets teori om en bagmand bør modarbejdes, fordi den vil gøre Djævelens tjener, Sara Svensson, til offer. Men så finder politiet ud af, at Helge havde et heftigt romantisk forhold til Daniel Lindes kone, Anette, og en pastor i pinsekirken må ikke blive skilt.

Motivet synes soleklart, men vi er kun en halv time inde i første episode og har først lige åbnet for den første babusjkadukke af bagmænd og -kvinder i det psykologiske thrillerportræt af en sekt, som serien i virkeligheden er. Under det tilsyneladende enkle jalousidrama, som politiet klapper sig selv på skulderen over at have gennemskuet, findes et jalousidrama af bogstaveligt talt bibelske proportioner, der involverer forestillingen om, at selveste Jesus’ kommende brud befinder sig i Knutby, foruden et dominanshierarki, som ændrer sig lige så hurtigt som teologien, der konstant finjusteres efter det menneskelige begær.