Først fik hun en hjernesvulst. Så lavede hun en af årets bedste film

»Dette er min historie, som jeg husker den«.

Sådan indleder Maria Sødahl sit smukke sortrandede drama om en kvinde, der skal dø.

For ’Håb’ er baseret på hendes egen historie om kræft, der spreder sig og sender en dødsdom. Det lille mirakel, at hun overlever en hjernesvulst, er ikke med i filmen, der i stedet fokuserer på de dage, hvor meldingen vælter hendes og familiens verden omkuld. Og hvor kærligheden skal stå sin prøve.

Det er blandt andet derfor, at ’Håb’ er så langt fra at være en floskelfyldt, sentimental film om at ’bekæmpe kræften’ og ’vælge livet’, som den kan være. Maria Sødahl fokusere nøgternt på det hårde, det forfærdelige, det fatale. Det er meget, meget smukt. Hun skyr ikke det brutale, det uretfærdige, det katastrofale. Derfor klinger filmen så sandt, så rent. Så ægte.

Dagen før juleaften får teaterinstruktøren Anja (fuldstændig fænomenale Andrea Bræin Hovig) at vide, at hun har fået en hjernesvulst, og hun har ikke lang tid tilbage at leve i. Hun deler kun diagnosen med sin mand Tomas (Stellan Skarsgård); deres seks børn, fælles og sammenbragte, skal ikke have ødelagt julen for altid.