Frelst klimafilm på dansk festival: De lange nærbilleder af Dan Jørgensen og Ida Auken, når de ser allermest bekymrede eller stålsatte ud, er bare for meget

»Hellere en kælling end en kylling«. Sådan siger Ida Auken i Phie Ambos dokumentarfilm ’70/30’, hvor Auken som formand for Klimaudvalget er en af hovedkræfterne bag verdens mest ambitiøse klimalov i 2019. Den klimalov der skal sikre, at Danmark lever op til regeringens målsætning om at have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Ambos kamera surfer på den grønne bølge, der blev sat i gang i 2019 af tusinder af danske børn og unge, som indtog gaderne med krav om øjeblikkelig handling fra den voksne generation. Samme år vandt Socialdemokratiet valget på et grønt mandat og skulle sammen med støttepartierne imødekomme råbet fra gaden og gøre Danmark til et foregangsland i klimakampen.

Det er dér, lige efter valget, at Phie Ambo har fået adgang bag kulisserne under de forhandlinger, der skal samle Christiansborg, erhvervslivet og borgerne i en fælles front formuleret i en ny klimalov.