Nicolas Cage slås for livet med morderiske misfits fra 'Muppet Show'. Det kunne have været en fantastisk film ...

Nicolas Cage i skrigende nærkamp med en mekanisk struds lyder umiddelbart som noget helt fantastisk, når man er fan af den ekspressionistiske vildmand, der synes at have dedikeret karrieren til film, der er så langt ude, at han frit kan udfolde den spillestil, han selv kalder nouveau shamanic. Det er ikke for alle, men hvis man har overgivet sig til hans kulørte detonationer inden for afsporet art cinema, glæder man sig, hver gang han figurerer på plakaten for noget, der ligner løgn.

Det gør ’Willy’s Wonderland’. På plakaten. Nicolas Cage stirrer os i møde over et gruppefoto med skabninger, der kunne være misfits fra ’Muppet Show’ med jordslået pels og blod i smilende mundvige.

Det er gyserfigurer, der rangerer lavt i Hollywoods monsterkatalog, men de såkaldte animatroner, mekaniske dukker eller bamser, har et kultfølge med en manisk besættelse af alt, hvad der knytter sig dertil af myter om ondskabsfulde plysbamser i film og ulykker på virkelige familierestauranter, hvor rapporter om uheld med bidende og klemmende mekaniske maskotter må dementeres af talsmænd fra restaurantkæder som Chuck E. Cheese’s.

’Willy’s Wonderland’ er inspireret af moderne klassikere som ’The Banana Splits Movie’ fra 2019, der er en grotesk genfortælling af børne-tv-serien af samme navn fra 1968, hvor et rockband med fire skøre medlemmer underholdt børnene med sjove indfald. I filmversionen går firkløveret amok, da de erfarer, at showet står til at blive aflyst, og de begynder at slagte både børn og forældre blandt publikum.

Men det er franchisen ’Five Nights at Freddy’s’, der er blueprintet for instruktør Kevin Lewis’ ’Willy’s Wonderland’. Franchisen, der har udviklet sig til et popkulturelt fænomen under forkortelsen ’FNAF’, begyndte som en række computerspil fra 2014, inspireret af en romantrilogi, en tv-antologi-serie og en kommende spillefilm fra Warner Bros. Pictures.