Overblik: Her er alle Oscar-vinderne

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Den 2D-animerede kortfilm handler om et sørgende forældrepar, i tiden efter deres datter bliver dræbt i et skoleskyderi. Den er skrevet og instrueret af Will McCormack (højre) og Michael Govier (venstre).

Bedste Fotografering: ’Mank’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Sort-hvid filmen er skudt som et anerkendende nik i retning af æstetikken hos Citizen Kane-fotografen Gregg Toland. Filmen er instrueret af David Fincher med Gary Oldman i hovedrollen og var nomineret til hele ti Oscar-statuetter.

Bedste Klipning: ’Sound of Metal’

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

’Sound of Metal’ vandt en BAFTA i kategorien, og i nat løb danskeren Mikkel E. G. Nielsen så med den prestigefyldte Oscar. I sin tale roste han Filmskolen og den danske filmstøtte, som, han fortalte, gjorde statuetter som en Oscar muligt.

Bedste Kostumer: ’Ma Rainey’s Black Bottom’.

Foto: Bafta/Ritzau Scanpix

BAFTA og Oscar har det med at følges ad. Det gjorde de også i nat i samtlige kategorier. En af dem var for ’bedste kostumer’, hvor ’Ma Rainey’s Black Bottom’ løb med prisen, efter at have sikret sig sejre hos BAFTA og Critics’ Choice Awards, samt kostumedesignernes eget forbund.

Bedste Lyd: ’Sound of Metal’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

’Sound of Metal’ vandt både en BAFTA i kategorien og prisen fra CAS (Cinema Audio Society), der er faggruppens egen pris. I nat tog de så den helt store, da de sikrede sig en Oscar for et særdeles effektivt lyddesign.

Bedste Makeup: ’Ma Rainey’s Black Bottom’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

De var frontrunner fra start. Først blev det til en Critics’ Choice Award og en BAFTA i kategorien. Derudover vandt de også hovedprisen, da hår-og-make-up-artisernes eget forbund uddelte priser.

Bedste Visuelle Effekter: ’Tenet’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

BAFTA- og Critics’ Choice Award-vindende ’Tenet’ løb med prisen foran ’Midnight Sky’.

Bedste Produktionsdesign: ’Mank’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

’Mank’ nappede også prisen for bedste produktionsdesign foran ’Tenet’. Den havde i forvejen to priser i bagagen - henholdsvis BAFTA’en i kategorien og en Critics’ Choice Award.

Bedste Originale Sang: H.E.R for ’Fight For You’ fra ’Judas and the Black Messiah’.