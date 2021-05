6 hjerter: Dette er årtusindets bedste krimi

Skal jeg pege på den bedste krimi-/politifilm siden årtusindskiftet, vil jeg uden tøven vælge ’Memories of Murder’.

Bong Joon-ho har været på alles læber, siden ’Parasite’ i fjor sensationelt nærmest ryddede bordet ved oscarfesten. At en koreansk film på den måde kunne give Hollywood baghjul, lå mildest talt ikke i kortene, da Bongs første hovedværk, ’Memories of Murder’, så dagens lys i 2003.

’Memories of Murder’ er imidlertid stille og roligt blevet en kultklassiker, som har været med til at bane vejen for koreansk films fremmarch. Et krimidrama i slægt med ’The Pledge’ og ’Zodiac’, men bedre end dem begge.

Hvor Kim Ki-duk var den radikale filmkunstner, der gang på gang chokerede og erobrede opmærksomheden på de fine filmfestivaler, var det Bong Joon-ho og Park Chan-wook, der med film som ’The Host’ og ’Old Boy’ gjorde den kulørte koreanske genre mash up til et filmkunstnerisk omdrejningspunkt i et nyt årtusind.

Der er således god grund til at fejre instruktøren bag ’Parasite’ med en retrospektiv serie, og Bongs anden, film ’Memories of Murder’, er det helt rigtige sted at starte.