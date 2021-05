5 hjerter til 'Army of the Dead': Zack Snyders farverige zombiefest er en af hans bedste film til dato

Hvad er det?«, siger en af vores helte, da et knurrende dyr dukker frem i ruinerne af det Las Vegas, der er blevet ramt af en apokalyptisk zombieepidemi. Og ja, hvad helvede er det?

Siden zombiefilmgenrens fremkomst har vi set dyr stavre rundt som levende døde. Det er altid ekstra skræmmende, nærmest paralyserende i al sin symbolske gru. Som billederne af heste i kunstens fremstilling af det umenneskelige blodbad under Første Verdenskrig. I zombiefilm stinker det ekstra kraftigt af sygdom og fordærvet natur, når det er pels eller fjer, der blotlægger pletter af råddent kød. Men det her dyr er alligevel noget for sig. Det er en tiger. Et af de smukkeste af alle truede dyr, der nu springer op på taget af en udbrændt bil og brøler som zombie. Og det bliver endnu mere surrealistisk smukt. Det er en hvid tiger. Et dyr, der allerede fra naturens side er udstyret med en genetisk defekt. En omvandrende mutation, som vi synes er så smuk, at vi har avlet den til kulturbrug i en grad, så de bliver skeløjede af indavl.

Og så er det, at det slår en. Vi er i Las Vegas, så det der er jo en af Siegfried og Roys hvide tigre, der ikke længere har et trylleshow at spille hovedrolle i. Så bliver det ikke mere forskruet og smukt på samme tid. Som et grotesk kunstværk, det ikke er til at få øjnene fra.

Men det også så langt ude, at det er sjovt. Vi er i Las Vegas, baby, så det skal være lidt skørt. Og instruktør Zack Snyder har ikke tænkt sig at holde igen. Allerede efter 14 minutter har man set så meget karnevalesk zombieaction, at man sidder med åben mund og hænderne i vejret. For fanden da, hvor er det en fed åbningssekvens!