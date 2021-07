5 hjerter: Hvis du tror, en westerntegnefilm kun kan se ud som Lucky Luke, tager du fejl

Det er især på grund af udsøgt smuk tegnekunst, man skal se denne fransk-danske animationsfilm med et interessant nyt bud på filmportrættering af en velkendt personmyte fra Det Vilde Vesten.

For hvis mødet mellem ordene ’tegnefilm’ og ’Det Vilde Vesten’ straks udløser associationer til f.eks. Lucky Luke, er det en klar forbier. Og hvis tilføjelsen af ’en pige til hest’ ligefrem leder tanken i retning af plastikpigen Lucky i den biografaktuelle, men klamt populistiske nye film om hesten ’Spirit’, rammer associationerne endnu længere uden for skiven.

’Calamity Jane, Vestens vilde datter’ – ved siden af danske ’Flugt’ dette års store europæiske animationsfilmprisvinder, bl.a. i Annecy, tegnefilmens svar på Cannes-festivalen – er nemlig intet mindre end et splinternyt koncept for tegnefilm om Det Vilde Vesten: en indlevet skildring af en sej ung piges kamp for ligestilling i årene omkring Borgerkrigens afslutning, fortalt i roligt tempo og ikke mindst med en helt særlig billedkunst i bevægelse, der gør panoreringen ud over Vestens præriestrækninger og bjerglandskaber til ren visuel nydelse.