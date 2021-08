Colin Firth og Stanley Tucci siger ømt farvel i bevægende demensfilm

Vi glemmer ofte at tale om andet end hukommelsen, når vi taler om demens.

Sygdommen fører så meget andet og grimmere med sig, men det, at nogle begynder at glemme, at blive forvirrede, at fare vild, er det, som fiktionen oftest bruger som holdepunkt, når der skal fortælles om demens.

Sådan er det også i Harry Macqueens anden spillefilm, der handler om parret Sam og Tusker, som har været sammen i 20 år. Sam er brite og pianist, Tusker er amerikaner og forfatter. Men ordene forsvinder, og musikken er væk. Tusker har fået tidlig demens.