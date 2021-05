Se traileren: Prins Harry og Oprah lancerer ny tv-serie om psykisk sygdom

Ingen vidste rigtig, hvor bogstaveligt man skulle forstå den britiske prins Harry, da han i et vidt omtalt interview i marts med den amerikanske tv-legende Oprah Winfrey sagde, at den britiske presse var ved at »ødelægge mit mentale helbred«.

Det bliver man måske klogere på, hvis man ser den Apple TV+-dokumentarserie, ’The Me You Can’t See’ (’Den mig, du ikke kan se’, red.), som bliver vist fra fredag.

»Det var ren gift«, siger prinsen videre i traileren for serien, »så jeg gjorde, hvad enhver ægtemand og far ville gøre«.

Det, de gjorde, prins Harry og hans kone, Meghan, hertuginde af Sussex, var at vende ryggen til både resten af kongehuset, til den intenst forhadte britiske presse og til England for at bosætte sig i USA, hvor de vil sætte nye karrierer i gang.

Blodtørstig presse

I traileren, som prins Harry har produceret sammen med Winfrey, interviewer Winfrey diverse kendisser inden for underholdning og sport om mental sundhed og får ret følelsesladet respons, samtidig med at vi ser løsrevne billeder.

Blandt andet ser vi, i sort-hvid, billeder fra prinsesse Dianas begravelse, hvor kronprins Charles bøjer sig over sin yngste søn, Harry, og siger noget tilsyneladende formanende til ham.

Den ultrakorte sekvens stiller os i udsigt, at Charles – ud over den blodtørstige presse – indtager en skurkerolle i Harrys minder fra dengang og måske, i et eller andet omfang sammen med resten af den kongelige familie, matriarken dronningen samt måske Harrys storebror, William, bliver tillagt en form for skyld for den forsmædelige afsked, Harry måtte tage fra Windsor-familien for at beskytte sig selv og sin egen nye lille familie.

Blandt de ofte meget emotionelle medvirkende er sangerinden Lady Gaga, skuespillerinden Glenn Close og basketballspilleren DeMar DeRozan, ligesom Oprah Winfrey deler sine egne historier.

»At beslutte sig for at søge hjælp er ikke et svaghedstegn«, siger prins Harry i traileren. »I verden i dag, mere end nogensinde, er det et tegn på styrke«.

Formålet med serien er at afmystificere og afstigmatisere depression og andre mentale sygdomme.