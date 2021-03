Næsten 50 millioner så Oprahs interview med Harry og Meghan

Flere end 49,1 million mennesker over hele verden så med, da talkshow-værten Oprah Winfreys opsigtsvækkende interview med prins Harry og hertuginde Meghan blev sendt.

Det oplyser det amerikanske tv-netværk CBS tirsdag.

Interviewet, hvori parret kommer med beskyldninger om racisme, omsorgssvigt og stridigheder inden for den britiske kongelige familie, blev sendt på CBS i USA søndag aften lokal tid og på ITV i Storbritannien mandag.

Interviewet er stadig tilgængeligt på forskellige streamingtjenester.

Ifølge CBS er antallet af seere fortsat voksende. Desuden vil tv-netværket genudsende interviewet i USA på fredag.

Af de i alt godt 49,1 million seere på verdensplan tegner det amerikanske tv-publikum sig for omkring 17,8 millioner.

Imens oplyser ITV, at 12,3 millioner mennesker så med i Storbritannien, da det to timer lange interview blev sendt mandag.

I interviewet fortæller Meghan blandt andet, at der før fødslen af parrets barn, Archie, var en bekymring i det britiske kongehus for, hvor mørk hans hud ville blive. Meghans mor er sort, mens faren er hvid.

Hertuginden fortæller også, at den negative dækning i den britiske presse førte hende til et punkt, hvor hun ikke længere syntes, at livet var værd at leve.

Interviewet er det første, parret har givet, siden de med egne ord ’trådte tilbage’ fra deres officielle royale pligter sidste år. Siden er de flyttet til Californien i USA, hvor interviewet også fandt sted.

En meningsmåling fra YouGov viser, at briterne er splittede i spørgsmålet om, hvordan den kongelige familie har behandlet Harry og Meghan.

Mens et flertal af unge briter mener, at parret er blevet behandlet uretfærdigt, mener halvdelen af ældre briter det modsatte.

I meningsmålingen svarer 61 procent af de 18-24-årige således, at de mener, at parret blev behandlet uretfærdigt. Jo ældre de adspurgte bliver, jo mere forsvinder støtten til prinsen og hertuginden.

Halvdelen af de adspurgte over 65 år mener, at parret blev behandlet retfærdigt.

ritzau