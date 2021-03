5 hjerter: Empatiske Oprah outede kongehusets racisme

Talrige er denne verdens fortællinger.

Sådan sagde den franske tekstteoretiker Roland Barthes tilbage i 1960’erne. Og man må lade manden, at de ikke er blevet færre siden da. Til gengæld er vi blevet mere opmærksomme på dem. Begrebet ’narrativ’ – som bare er en dum akademisme for netop ’fortælling’ – dukker op i alle sammenhænge som en operationel størrelse, der kan bruges aktivt. Til eksempelvis at ændre omverdenens forestilling om, hvem ’man’ er – hvad enten man så er en organisation, et individ, et politisk parti eller en pose franske kartofler.