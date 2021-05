Firbenet manddomsprøve er en tyndbenet omgang

Drengens drømme bliver mandens dåd, sagde man engang, og det handler et hav af animationsfilm faktisk om, bare omplantet til dyreriget.

Freddy her vil for eksempel være ’højhyler’ ligesom sin forsvundne far, når han bliver voksen varulv – her af en helt ny og godartet superslags, der redder babyer ud af brændende huse, rejser væltede biler op m.v. Men i fuldmånens manddomsritual forvandles knægten i stedet til … puddel! Så nu må han flygte både fra hundefangeren og fra en ulvebesat bugtaler og iskagesælger (!) – alt i selskab med gadekrydset Betty med tilnavnet Hundini, for hun er virkelig udbryderdronning.