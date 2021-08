Her er handlen, der gør Reese Witherspoon til en af Hollywoods rigeste skuespillere

Hun er stjernen på skærmen og forretningshjernen bag produktionerne.

Som medproducent på serierne ’Big Little Lies’ og ’The Morning Show’ har Hollywood-skuespilleren Reese Witherspoon opbygget medievirksomheden Hello Sunshine, som er blevet et eftertragtet bytte i jagten på indhold til det voksende streamingmarked.

Og nu er et nyt underholdningsfirma finansieret af kapitalfonden Blackstone ved at opkøbe Hello Sunshine. Det skriver Wall Street Journal.

Ifølge avisen vil ingen af parterne oplyse handlens størrelse, men kilder fortæller til Wall Street Journal, at Hello Sunshine er vurderet til omkring 900 millioner dollars (5,6 milliarder kroner).

Herhjemme er den amerikanske kapitalfond Blackstone kendt for at købe danske beboelsesejendomme op for at sætte boligerne i stand og hæve huslejen.

Det nye underholdningsfirma, som endnu ikke har fået et navn, skal ledes af to tidligere Disney-chefer med henblik på at skabe indhold til streamingplatforme. Hello Sunshine er firmaets første opkøb.

Ud over at producere serier og film, blandt andre de oscarnominerede ’Gone Girl’ og ’Wild’, står Hello Sunshine også bag Reese Witherspoons populære bogklub.

Ifølge Forbes står skuespilleren til at indkassere 120 millioner dollars ved handlen, hvilket gør hendes formue til 400 millioner dollars (2,5 milliarder kroner).

I 2019 var Reese Witherspoon på forsiden af amerikanske Vogue, hvor hun blev beskrevet som »aktivist, talskvinde og Hollywoods moralske kompas«.

I interviewet fortalte hun, hvor for hun var træt af at lave film, hvor hun havde den eneste store rolle, der var til en kvinde:

»Jeg spurgte mig selv, om det nødvendigvis skal være de samme 20 mennesker, der laver alle film? Eller er der måske plads til en mere inkluderende idé om, hvem der skal være på skærmen, og hvordan det skal finansieres. Måske er der andre måder at skabe indhold på, så den verden, vi ser i film og serier, mere ligner den verden, vi lever i«, sagde Reese Witherspoon til Vogue.