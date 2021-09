Ambitiøs dokumentarserie kan ændre dit syn på flyvende tallerkner

Siden starten af den kolde krig har massemedier og popkultur i USA været organer for konspirationsteorier, og fra starten har ufoer været en del af fortællingen om det amerikanske militærs løgne over for befolkningen. Med internettet blev 1990’erne konspirationsteoriernes guldalder og ufo-observationerne blev flere og flere, efterhånden som enhver kunne komme til orde og dele billeder og teorier med hinanden.

Ufo-mytologien har derfor savnet et autoritativt narrativ midt i vrimlen af hjemmelavede plots. Et uvildigt blik, der hverken var troende eller så ufologer som sølvpapirshatte. Derfor var det en sensation, da den seriøse avis New York Times i 2017 tog ufoerne alvorligt og afslørede, at det amerikanske militær havde etableret en enhed til at overvåge og identificere de flyvende objekter.

Siden 2004 havde piloter i US Navy med jævne mellemrum haft nærkontakt med ufoer i det amerikanske luftrum, og det var konklusionerne af de observationer, som Pentagon leverede i den med spænding ventede rapport denne sommer. Rapporten var skuffende uklar, men repræsenterede alligevel et paradigmeskifte i ufo-historien, fordi det nu ikke længere var et tegn på sindssyge at tage ufoerne for givet.