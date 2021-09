Oscarvinder klapper kvinder i måsen og slynger om sig med homofobiske og racistiske vittigheder. Må man det i en film fra 2021?

Hemmelig agent OSS 117 med det fornemme og let latterlige navn Hubert Bonnisseur de La Bath vender efter sin flugt fra et fængsel i et kommunistisk land tilbage til den franske efterretningstjenestes hovedkvarter omkring 1980-1981.

Den flotte og charmerende agent, spillet af Jean Dujardin, hilser de kvindelige medarbejdere med klap i enden. En af de tilstedeværende kvinder protesterer, da hun bliver glemt, og da agenten gør skaden god igen, svarer kvinden.

»Glad for at se Dem igen, Hubert«, hvorefter Hubert med et stort, professionelt smil siger: »Me too«.