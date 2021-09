Abigail forelsker sig i naboens rødhårede hustru i en tid med hårdt arbejde og faste kønsroller

The World To Come’ blev hyldet med Queerløven på sidste års Venedig Filmfestival, men samtidig repræsenterer den bølgen af lesbiske periodedramaer (’Ammonite’, ’Portrait of a Lady on Fire’, ’Carol’, ’Heavenly Creatures’), der er blevet stærkt kritiseret for at reducere lesbiske skæbner til troper, som er spiselige i mainstreamkulturen.

De film portrætterer oftest meget feminine lesbiske og vægter æstetik højere end narrativ. Samtidig begrænser kjolernes tunge lag sexscenerne til ophedet fumleri, mens den historiske afstand gør enhver problematik mindre politisk og nemmere at forholde sig til som et lille drama afgrænset i en anden tid.