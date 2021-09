Uden ham havde kattene aldrig indtaget internettet. Nu kaster Hollywood sig over hans historie

Det var kattens!

Den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch har netop fået stor ros for sin cowboyrolle i Jane Campions ’The Power of the Dog’, og nu tripper han så ind i katteterritorium med den biografiske film ’The Electrical Life of Louis Wain’. Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Art Newspaper.

Her portrætterer han viktoriatidens kunstmaler Louis Wain, hvis foretrukne motiv var katte. Masser af katte. Katte, der holder teselskaber, katte, der spiller dukketeater, tvære katte med poterne over kors.

Wains antropomorfiske illustrationer og malerier blev så populære i samtiden, at de blev gengivet i tidens engelske medier og endda blev motiv på porcelæn. Kattebillederne gjorde ham verdensberømt. Ja, Wains katte kan ses som forløbere for nutidens store katteplager som Hello Kitty. Og Wain kan også meget vel være den, der bærer skylden eller æren – alt efter hvordan man nu har det med kattememes – for det mjavende kæledyrs fremtrædende placering i tidens sociale mediestrøm.

Wains besættelse af katte tog fart, da han og hans kone fandt en killing i regnvejret, tog den til sig og døbte den Peter. Den blev kunstnerens model og forblev hans foretrukne motiv, også efter at hans kone døde af kræft. Filmen handler især om tiden op til hans gennembrud, hvordan han tog sig af sine fem søstre, var optaget af elektricitet og kæmpede med psykisk sygdom.

Men den er også som skabt til en stor kollektion af merchandise, og nethandelgiganten Amazon er med som partner. Så uanset om man stikker i biffen for at se film om kattekunstneren eller ej, skal man være klar til at blive bombarderet med nuttede katte-T-shirts, kaffekopper eller, nå ja, musemåtter.

Filmen ’The Electrical Life of Louis Wain’ får dansk biografpremiere i januar 2022.