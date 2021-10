Hjertekirurg med hjertesorg får nyt liv som hund og smæk i numsen

Lever du dit filmliv ud fra devisen om, at intet menneskeligt skal være dig fremmed, er den finske film ’Dogs Don’t Wear Pants’ et godt sted at klø på.

Og nej, kære hundeelskere, det er ikke en film for jer. I stedet handler det med hunden og bukserne om, at en streng dominatrix insisterer på at behandle den masochistiske Juha som en skødehund med bar hale og kvælerhalsbånd. Monas opdragelsesmetoder er ikke for de sarte eller de blødsødne. Men inden det kommer så vidt, at Juha og hans dominatrix, Mona, finder hinanden ved et tilfælde, mens Juhas teenagedatter får sig noget så uskyldigt og generationstypisk som en tungepiercing i klinikken ved siden af, er der en forhistorie.