Susanne Bier er »meget rørt« over at skulle modtage europæisk ærespris

Artiklen er opdateret kl. 12.37 med citater fra Susanne Bier.

Filminstruktøren Susanne Bier vil 11. december modtage en ærespris, når European Film Awards uddeles i Berlin. Prisen hedder ’European Achievement in World Cinema Award’ og gives som en »anerkendelse af en rig og omfattende international karriere«, oplyser European Film Awards på sin hjemmeside.

Filminstruktøren er blandt de få danske instruktører, som har vundet en Oscar. Det skete med filmen ’Hævnen’ i 2011, som blandt andet har den danske skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen.

Instruktøren fortæller, at hun er »meget rørt« over at skulle modtage prisen.

»Jeg fik et brev om det, og så tænkte jeg, at det må vist være en fejl. Og så skrev jeg mange tak«, siger hun.

Blandt tidligere modtagere af prisen er den danske stjerneskuespiller Mads Mikkelsen. Samme ære er tilfaldet ikoniske navne som Pierce Brosnan, Christoph Waltz og Helen Mirren.

Susanne Bier har også instrueret serien ’Natportieren’ fra 2016, som vandt to Emmy-priser, samt danske film som ’Den skaldede frisør’, ’Brødre’ og ’Efter Brylluppet’. Bier har blandt andet også instrueret den amerikanske serie ’The Undoing’ fra 2020, hvor stjernerne Nicole Kidman og Hugh Grant er at finde på rollelisten. Serien udspiller sig i New York og kredser om, hvorvidt ægtemanden Jonathan, spillet af Grant, har begået et mord. Nicole Kidman spiller hans kone. Derudover har hun også siddet i instruktørstolen ved amerikanske film som Netflix-hittet ’Birdbox’ og ’Things We Lost in the Fire ’

Selv siger filminstruktøren, at grunden til, at hun modtager den europæiske pris, kan være, at hun er en europæer, som arbejder i Amerika »og på den måde får den europæiske stemme frem i USA«.

»Jeg har jo aldrig på nogen som helst måde lagt skjul på, at jeg stod for enormt mange europæiske værdier og måder at tænke på. Og det, tror jeg, faktisk er grunden til, at jeg får denne her fine pris«, siger Susanne Bier.

Er snart klar med serie om førstedamer

Den prisvindende filminstruktør er desuden færdig med at filme serien ’The First Lady’, hvor hun i den forbindelse har været otte måneder i Atlanta i USA. Serien omhandler tre tidligere amerikanske præsidentfruer Eleanor Roosevelt, Betty Ford og Michelle Obama. Kvindernes historier er »viklet ind i hinanden«, fortæller Bier:

»Det handler om, hvordan kvinder i virkeligheden har haft meget større indflydelse på den amerikanske historie og verdenshistorien, en