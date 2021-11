Skuffende actionbrag: I 10 år er Gerard Butlers karriere kun gået i én retning: Nedad

Valerie Young hedder den nybagte, kvindelige sorte betjent, der repræsenterer både skarpsind, ædelmod og ubestikkelig retfærdighedssans på en station, hvor de mange midaldrende mandlige betjentes råben og banden og hundsen ellers, fra chefen og nedefter, er de flestes reaktion på det utaknemmelige job – fra ulyst og selvforagt over resignation til total kynisme. Altså netop det skræmmebillede af ’den amerikanske strømer’, som senest er blevet blæst op i global synlighed efter drabet på George Floyd.

Så Valerie-figuren er velvalgt som ensomt modbillede, black lives matter. Og Alexis Louder der tidligere kun har haft biroller, bl.a. i tv-serien ’Watchmen’, er velvalgt til rollen: En syrlig replik og et harmonisk, stærkt, ultrakortklippet og ikke alt for glamourøst udseende, som under den afsluttende brand på stationen i et flammende glimt ligefrem kan minde om Maria Falconetti i Dreyers Jeanne d’Arc-film. Retsstatens idealstrømer.