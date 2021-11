Julen er for de fleste forbundet med et uskyldstab.

Man behøver hverken tro på nisser eller julemanden for at mærke et stik det første år, hvor spændingen og sommerfuglene i maven ikke står i vejen for appetitten på julemaden. Hvor man for første gang mærker, at man har lidt svært ved at finde ind til den rigtige lårtykke julestemning. Hvor der så småt går en prås op for dig. De børn, det hele handler om, er ikke længere dig.