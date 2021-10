5 hjerter: Roland Møllers pibebakken og minespil er fremragende. Det er resten af serien også

Der rumsteres i mørket. Man hører pusten og stønnen, så man er klar over, at hvis det er Store Stygge Ulv, er det ikke huset af strå, han er ved at få til at vælte.

Men så åbnes billedet, og man ser to skikkelser rette sig op og ud, inden de begynder at bringe deres klæder i orden. Den ene forsvinder, inden man for alvor når at se rigtigt på vedkommende, men den anden viser sig at være en hærdebred sømandstype med langt hår og skæg, og lidt efter entrer han en beværtning og forsøger at få rom på kredit, men må aflevere sin kniv som betaling.