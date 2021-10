Kinesisk propagandafilm slår alle billetrekorder. På verdensplan

Over store dele af verden er det agent 007-filmen ’No Time To Die’, der bliver set og set og set i biograferne.

Men i Kina har den slet ikke haft premiere endnu. Her løser borgerne i stedet billet til den kinesiske propagandafilm ’The Battle at Lake Changjin’ om den amerikanske hærs nederlag under Koreakrigen. Filmen er nu på vej til at blive den bedst sælgende film i verden i år.

Ifølge flere internationale medier, herunder businessinsider.com, har ’The Battle at Lake Changjin’ siden premieren i Kina 30. september spillet 769 millioner dollars – eller 5 milliarder kroner – ind. Til sammenligning har den nye James Bond-film på verdensplan indspillet omkring 400 millioner dollars – altså 2,5 milliarder kroner.

I filmen, der er finansieret af den kinesiske stat, udkonkurrerer kinesiske tropper deres amerikanske fjender under et slag i Koreakrigen. Filmen følger en gruppe kinesiske soldater, da de forsøger at slå amerikanske og allierede styrker tilbage fra det, der nu er Kinas grænse til Nordkorea.

Den hidtil bedst sælgende kinesiske film på verdensplan hedder ’Wolf Warriors II’. Den havde en indtjening på 882 millioner dollars – 5,5 milliarder kroner – tilbage i 2017. Filmens hovedrolleindehaver, Wu Jing, spiller også en fremtrædende rolle i ’The Battle at Lake Changjin.’

Den kinesiske billetportal Maoyan har ifølge businessinsider.com estimeret, at ’The Battle at Lake Changjin’ vil ende med en indtjening, der er en anelse lavere end ’Wolf Warriors II’.

Det vil dog stadig være nok til at overhale en anden kinesisk succesfilm fra 2021, ’Hi, Mom’, som ifølge mediet indtil nu har været årets mest indbringende film på verdensplan. Om det ændres, når ’No Time To Die’ får premiere i Kina 29. oktober, vil tiden vise.