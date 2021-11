1 hjerte: Sladderpigen er landet i Danmark. Og den er pivdårlig

Den originale ’Gossip Girl’ havde sin styrke i sit lækkert-kyniske soap-portræt af arrogante, rige teenagere i New Yorks elite. Nu vil den nye ’Gossip Girl’ så have de rige teenagere til at reflektere en lille ligegyldig smule over deres privilegier. Gab.