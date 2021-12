Verden er forunderlig. Selv om menneskeheden har gjort sig svare anstrengelser for at gøre vold på vores blå planet, er den stadig aldeles fantastisk, hvis bare man ser i den rigtige retning eller ligefrem gør sig den umage at gå på opdagelse.

Og begge dele gør superstjernen Will Smith, kendt fra tv-serien ’Rap fyr i L.A.’ og film-entrepriser som ’Men in Black’ og ’Bad Boys’, med sin karakteristiske tilbagelænede charme og sans for at tale direkte til sit publikum.