Norsk tv-serie med Søren Pilmark vinder verdens største tv-pris

Den norske tv-serie ’Atlantic Crossing’ har vundet en Emmy-statuette i kategorien Bedste tv-film eller miniserie ved International Emmy Awards i New York City natten til tirsdag dansk tid. Her blev der uddelt priser til internationale tv-produktioner.

Danmarks Radio er medproducent på serien, der også er blevet sendt på DR1. Seriens otte afsnit følger kronprinsesse Märtha og kronprins Olav under Anden verdenskrig. Her fik kronprinsesse Märtha et nært forhold til den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt under hendes eksil i Washington D.C. Med i USA var kronprinsparrets tre børn, heriblandt Norges nuværende konge, Harald. Kronprinsesse Märthas mand, kronprins Olav, var i London hos kong Haakon under krigen.

Handlingen beskrives som både fiktion og virkelighed. Denne sammenblanding har skabt debat i Norge eksempelvis vedrørende kronprinsessens relation til Roosevelt. Serien blev sendt på NRK, den norske pendant til DR, i slutningen af 2020 og er den dyreste produktion fra mediet nogensinde. Budgettet var på omkring 70 millioner norske kroner.

Alexander Eik og Linda May Kallestein står bag manuskriptet til ’Atlantic Crossing’, og Eik har også instrueret. Den danske skuespiller Søren Pilmark spiller rollen som kong Haakon. Serien sejrede i kategorien over serier fra England, Sydkorea og Brasilien.

Der var i år ingen danske nomineringer ved International Emmy Awards. Danske serier som ’Rejseholdet’, ’Ørnen’ og ’Nikolaj og Julie’ har tidligere vundet priser ved uddelingen.

ritzau