Spider-Man-film krydser magisk grænse trods corona

Som den første film under hele coronapandemien har den nye Spider-Man-film solgt biografbilletter for over en milliard dollar globalt.

Det skriver det amerikanske kulturmagasin Variety søndag.

Filmen, der har navnet ’Spider-Man: No Way Home’, har på blot 12 dage krydset den magiske milliardgrænse. Dermed er den - trods corona - en af de hurtigste film nogensinde til at nå milepælen.

De 12 dage er lige så hurtigt som ’Star Wars: The Force Awakens’ (fra 2015) krydsede grænsen. Det er tredjehurtigst nogensinde.

Kun de to seneste film om den populære superheltegruppe Avengers, ’Avengers: Infinity War’ (2018) og ’Avengers: Endgame’ (2019), har gjort det hurtigere. Det skete på henholdsvis 11 og fem dage.

Spider-Man er også en del af Avengers-universet. Universet baserer sig på tegneserier fra det amerikanske Marvel Comics.

Den nye film om Spider-Man er den første film, der sælger biografbilletter for over en milliard dollar, siden ’Star Wars: The Rise of Skywalker’ i 2019.

En af dette års hidtil mest populære film, den nyeste James Bond-film med titlen ’No Time To Die’, solgte biografbilletter for 774 millioner globalt.

’Spider-Man: No Way Home’ er den tredje i rækken af Spider-Man-film med den britiske skuespiller Tom Holland i hovedrollen som Peter Parker.

Filmen havde premiere i Danmark den 16. december i Danmark.

Det var dog kun de hurtigste, der nåede at se filmen, før de danske biografer fra den 19. december blev lukket på grund af nye coronarestriktioner.

Den nye Spider-Man-film har generelt fået gode anmeldelser.

På hjemmesiden Rotten Tomatoes, der samler anmeldelser fra hele verden, har filmen fået en score på 94 procent. Det betyder, at 94 procent ud af de 334 anmeldelser, der er samlet, er overvejende positive.

