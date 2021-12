Spider-Man svæver endnu en gang mellem tegneserieramasjang og teenageromance

Der bliver slået et par rekorder med denne ottende film med Peter Parker alias Spider-Man som hovedperson, og det er der gode grunde til. Den ene er instruktøren og den anden hans hovedrolleindehaver.

Jon Watts har nu instrueret en hel trilogi om en og samme Marvelhelt (også ’Spider-Man: Homecoming’ 2017, og ’Spider-Man: Far from Home’, 2019), og han gør det med fin sans for både de trykte tegneseriers lystigt sandsynlighedsskyende ramasjang og for den generte teenager Peter Parkers sarte følelsesliv.