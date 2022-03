Da han møder den vilde, selvstændige Kate overskrævs på en hest i vild galop, er seriens bloddunkende hjerte afsløret

Mens første sæson af ’Bridgerton’ var et nyt bud på et moderne og divers romantisk periodedrama, der tog romancegenrens erotiske dimension dybt og lykkeligt alvorligt, er anden sæsons begærmotor på hårdt arbejde for at trække det gumpetunge læs.