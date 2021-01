DR3-serie er lige ved og tæt på og når næsten i mål

Af en serie, der hedder ’FAR’, at være, handler ’FAR’ meget lidt om fædre. Og af en serie, der handler om to unge kvinders roadtrip ud for at finde den mand, der anonymt donerede sæd til deres respektive mødre, at være, handler DR 3’s nye voksen-ungdomsserie meget om at være donorbarn.

Tematisk holdes der med to udstrakte, løse fingre om alt det eksistentielle, der kunne komme ud af en søgen efter en del af sit biologiske ophav. Til gengæld bliver de sjælelige faderfantomsmerter affyringsrampe for en turbulent rejse udi søsterskab.

Da den kantede, livskrisende Kim (Katinka Lærke Petersen) på sin 25-års fødselsdag ved en fejltagelse finder ud af, at hendes far ikke er hendes biologiske far (hot tip: Børn er dårlige til at holde på familiehemmeligheder), snupper hun forældrenes bil og kører i vrede derudad.