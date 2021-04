De mægtige ænder er tilbage hos Disney, og det er faktisk både ganske hyggeligt og opbyggeligt

Den bibelske fortælling om den lille David, der fældede Goliat med snilde og ildhu, ligger til grund for en genre inden for film, der handler om sport. Man kunne kalde den ’underhund-genren’, fordi dens grundlæggende historie altid går ud på, at et eller andet talentløst, undervurderet, lukningstruet eller på anden måde lidet overskudspræget hold forvandler sig til eventyrets smukke svane og ender med at løbe med sejren. Som regel er der også en førhen falleret hjælper i form af en fordrukken illusionsløs træner med i ligningen.

Disney-fortællingen om ishockeyholdet The Mighty Ducks fra 1992 har hele pladen i det bankospil. Men nu er det så – i fortællingens univers, forstås – kommet så vidt, at de førhen så ydmyge og håbefulde hockeyfolk er blevet en magtfaktor i skolesportens verden. De vældige ænder er forvandlet til en velkørende maskine, men har i transformationsprocessen kastet vrag på grundlæggende værdier som sammenhold, loyalitet og rummelighed. Tilbage står en hierarkisk ekskluderende elitefikseret organisation, som kun har plads til de mest talentfulde. Et succesfuldt vrængbillede på alt det, ænderne i sin tid var et selvgroet alternativ til.

Så drengen Evan må se sig sat af holdet, fordi han ikke længere lever fuldt ud op til de høje standarder. Det koster ham social anseelse, fordi det amerikanske skolesystems sociale pyramider spejler det amerikanske samfunds benhårde konkurrencevilkår. Han bliver med et gjort til a looser.

Men hans søde – enlige – mor, advokatsekretæren Alex, vil ikke se sin søn reduceret til sportsligt og socialt vraggods, så hun hjælper ham med at etablere et nyt hold – selvfølgelig bestående af de skønneste og mest charmerende nørder, man kan tænke sig. Og da hun omsider får sikret holdet træningstid i byens mest nedslidte skøjtehal, viser den sig sandelig at være bestyret af ingen ringere end Gordon Bombay, manden, der spillede en vigtig rolle for The Mighty Ducks, dengang de var usikre på isen som Bambi og til grin på alle de etablerede ishockeyhold.

Man aner et kendt mønster. Vil Evan og hans hird af hockeynovicer finde deres ben og form på det kolde underlag? Vil de nu selvfede og magtfuldkomne Mighty Ducks komme til at sande, at hovmod står for fald, og at forandringens vinde aldrig holder op med at blæse? Ja, mon ikke, for nu at citere Obelix fra serien om Asterix og de gæve gallere, der jo også er en fabel om pjusket fjerkræ, der spiller magtens ørne et puds.