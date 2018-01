Britisk skuespillerforening kræver handling mod casting-chikane

Når en skuespiller skal castes til en rolle, bør der være mindst tre mennesker til stede, og der skal sættes et skilt på væggen, der garanterer, at man ikke bliver chikaneret. Så skuespilleren kan se, at her tager man chikane og overgreb alvorligt.

Sådan lyder forslaget ifølge The Gurdian fra fagforeningen Equity, der repræsenterer 40.000 britiske skuespillere og andre optrædende artister. Forslaget er et resultat et arbejde, der har stået på siden november efter afsløringerne af sexchikane i Hollywood og andre steder som en del af #MeToo-bevægelsen.

»Casting er en ansættelse, og det er det«, siger generalsekretær i Equity Christine Payne.

»Det er blot et andet ord for at finde en professionel, der skal udføre et stykke arbejde«.

Fagforeningen foreslår desuden, at der skal gøres op med de kontrakter om tavshedspligt, som er udbredt i branchen, og som kan forhindre berørte skuespillere i at råbe op efterfølgende.

»Hvis du er producer på 'Star Wars', og du er nødt til at sende manuskriptet ud til en skuespiller, så er der selvfølgelig nogle intellektuelle rettigheder og et behov for fortrolighed, og det respekterer vi fuldstændig«, siger generalsekretæren ifølge The Guardian. Hun tilføjer:

»Men disse (kontrakter, red.) er blevet mere og mere restriktive. Førhen var det, 'ok, vi sender dig manuskriptet, og du må ikke tale med nogen om det'. Nu er det: 'Du kan intet sige om, hvad der sker til din audition, og hvis du får jobbet, må du ikke sige noget om, hvad der foregår på settet'«.

»Hvem er lækrest?«

At netop castingen er et følsomt område for en kvindelig skuespiller fremgik også af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Politiken blandt kvindelige medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Undersøgelsen spurgte til kvindernes oplevelser med sexchikane eller overgreb fra en overordnet. 378 kvinder deltog i undersøgelsen, hvilket svarer til 33 procent af de kvindelige medlemmer af forbundet, og 2 ud af 3 af de kvinder, der deltog, havde oplevet en form for krænkelse.

I svarene fortæller flere kvinder, de fleste anonymt, om ubehagelige eller grænseoverskridende situationer i forbindelse med en casting, hvor kvindens køn og seksualitet kom i fokus. Eksempelvis hvor en teaterchef spørger en mandlig kollega, højt: »Hvem vil du have? Hvem er lækrest?«.

En anden kvinde fortæller om en oplevelse, hvor en instruktør til en casting bad hende lave en sexscene med ham selv.

»Jeg var fuldstændig uforberedt på en nøgen- og sexscene, da jeg kom til castingen. Han fortalte mig, at kortfilmen ville komme på festivaler. Der var i øvrigt ingen løn. Jeg nægtede at lave den scene og forklarede, at jeg ikke bare laver sexscener, medmindre det giver mening i historien«, fortalte kvinden i sit svar på undersøgelsen.

Her er 5 grunde til, at så mange kvindelige skuespillere har følt sig krænket

Om det særligt følsomme ved casting-situationen fortalte en kvinde:

»Som skuespiller er du nederst i fødekæden. Du er afhængig af, at andre synes, det er en god idé at hyre dig til et job. Dem, der for det meste er i position til at kunne hyre dig, er mænd. De mænd vil du selvfølgelig gerne holde dig på god fod med, og det kræver nogle gange at skulle lægge øre til kommentarer, som er dybt krænkende«.