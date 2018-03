Slangestirrende Jared Leto er dræbende uinteressant i dansk instruktørs Netflix-film Martin Zandvliets japanske Netflix-gangsterdrama ’The Outsider’ er blevet en film, der ironisk nok netop ligner et værk begået af en udenforstående. Desværre ligner det en tendens for danske instruktører i udlandet.

The Outsider’ hedder Martin Zandvliets Netflixdrama om en tidligere amerikansk soldat, der i efterkrigsårene bliver optaget som gangster i en japansk yakuza-familie.

Men ’The Outsider’ kunne også referere til den status Martin Zandvliet indtager som dansk instruktør af et Netflixproduceret japansk drama.

’The Outsider’ er en film lavet af et blik, der står udenfor en kultur og kigger ind. Det er såmænd ikke fordi den danske instruktør ikke gør sig hæderlige anstrengelser for at glide ind under den overtatoverede japanske hud, men helt symptomatisk er det blevet en film, hvor øjnene hænger hypnotiseret ved de drabelige yakuza-tatoveringer og den eksotiske stemning. Uden rigtig at få brugt dem til noget fornuftigt.

Filmanmeldelse 'The Outsider' Instruktør: Martin Zandvliet Produceret af: John Linson, Art Linson, Ken Bao Manus: Andres Baldwin Medvirkende: Jared Leto, Tadanobu Asano, Rory Cochrane, Shiori Kutsuna, Emile Hirsch. Kan ses på Netflix.

Man kan egentlig godt rose den danske instruktør for at have lavet en film, der giver et ganske flot sansemættet noirbillede af efterkrigstidens Japan. Filmen udspiller sig i Osaka i 1954. To år efter den amerikanske besættelse officielt ophørte. Men man skal blot have set fem minutter af en af Takeshi Kitanos forrygende frække yakuza-film for at kunne se noget af alt det, som ’The Outsider’ ikke er blevet.

Historiens mærkeligste svaghed

I ’The Outsider’ er det som om, gangsterne i de stilige sorte jakkesæt ikke helt ved, om de er med i en film af Kitano eller Tarantino. Desværre er det ingen af delene. Problemet kan føres tilbage til manuskriptet skrevet af Andrew Baldwin på basis af en idé af John Linson. Hvad John Linsons idé end har været, kan den ikke have været særlig stor!

Som et plot med et gangstergenerationsopgør, hvor nye tider udfordrer de traditionelle banditdyder, er filmen en tynd kopi af ’Godfather’. Til gengæld svælger den i tyktflydende blod og gurglerallende halsoverskæringer på en flere steder temmelig umotiveret måde.

Men historiens mærkeligste svaghed er dens manglende evne til at udnytte den ellers gabende og potentielt vældig interessante kulturkløft på en tankevækkende måde.

Forholdet mellem amerikanere og japanere, sejrherrer og besejrede, tradition og modernitet, bliver udelukkende brugt til staffage og et firkantet, maskulint jalousidrama.

Jared Leto spiller Nick med et på samme tid slangestirrende og blankpoleret ansigtsudtryk. Med sin udviskede fortid og sine veludviklede evner som dræber er han er vel tænkt som en Sergio Leonesk nobody, men manglen på baggrundshistorie kombineret med Jared Letos demonstrative stenansigt gør dødsensfarlige Nick dræbende uinteressant.

Rytme, look og mættet visuel atmosfære

Da Nick forelsker sig i den forkerte japanske pige, er det fuldstændig umuligt at føle noget som helst for ham og hans dilemma. ’The Outsider’ er som titel på et udvendigt filmdrama en noget ironisk betegnelse.

’The Outsider’ er nemlig blevet en underlig følelsesforladt film. Ikke på sådan en cool stenkold killer facon, men bare sådan voldelig og mærkeligt uvedkommende. Selv ikke da Nick giver bossen fingeren – på den bloddryppende japanske måde – rykker det rigtigt.

Martin Zandvliet har med ’Applaus’, ’Dirch’ og ’Under sandet’ markeret sig som en på alle måder stærk og personlig dansk instruktør. Han har prøvet at holde hånd i hanke med tingene ved at medbringe fotografen Camilla Hjelm og produktionsdesigneren Gitte Malling, der begge var med på den Oscar-nominerede ’Under sandet’ samt den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen.

Så der er sådan set styr på det. Filmen har både rytme, look og en i mange scener mættet visuel atmosfære. Men uden at være en decideret maveplasker, er ’The Outsider’ endnu et nedslående eksempel på, hvor ringe et udbytte – altså lige bortset fra det med penge, status og eksotiske rejsemål – som de fleste danske instruktører får ud af det, når de på stribe drager ud for at prøve kræfter med det store, umættelige udland og dets streamingtjenester.