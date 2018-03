Anmelderne er uenige om mesterinstruktørs blodige drama: Lejemorderen er enten »irriterende« eller »mesterlig« Lynne Ramsays nyeste film, ’You Were Never Really Here’, er en drabelig affære. Så vidt er anmelderne enige. Herefter deler de sig op mellem irritation og begejstring over dramaet.

Der er ikke noget, der er entydigt. Hverken fortællingen i det blodsprøjtende lejemordsdrama, iscenesættelsen af den afdankede krigsveteran, der knuser pædofiles kranier med sin hammer, eller anmeldernes holdning til filmen ’You Were Never Really Here’. Det bliver tydeligt, når man læser kritikernes dom over instruktør Lynne Ramsays nyeste drama, hvor skuespiller Joaquin Phoenix optræder som inkarnationen af den brutale og frygtløse lejemorder Joe fra Jonathan Ames roman af samme navn.

’You Were Never Really Here’ handler kort fortalt om en martret krigsveteran, der har arbejdet for FBI i kampen mod trafficking, men siden har udviklet sig til en hævntørstig lejemorder, der har gjort det til sin mission at opspore bortførte pigebørn. I filmen hyres han til at finde en senators kidnappede teenagedatter, hvilket bringer Joe dybere og dybere ind i en korrupt og voldelig underverden, hvor udgangen enten er døden eller en vej tilbage til livet for den traumatiserede hovedperson.

Det er en brutal og kærlig film om fortrængt smerte Katrine Hornstrup, Information

Og netop Joaquin Phoenixs fortolkning af rollen som lejemorderen Joe synes at være udslagsgivende for, om det danske anmelderkorps finder filmen vellykket eller ej. I hvert fald har ’You Were Never Really Here’ begejstret anmelder Joakim Grundahl hos nærværende avis, der honorerer det blodige drama med fem ud af seks hjerter og kalder Joaquin Phoenix for »en bjørn af en muskelmand med tævepatter«.

Ligeledes falder filmen i god jord hos Informations Katrine Hornstrup, der kalder filmen for »mesterlig« og fortsætter med ordene:

»Det er en brutal og kærlig film om fortrængt smerte, fortalt med fuld, blodsprøjtende hammer«.

På modsatte side blandt de mindre henrykte kritikere står Jyllands-Postens Katrine Sommer Boysen, der mener, at »der er uforløst potentiale« i det »afstumpede lejemorderdrama«.

»En ubehagelig film at overvære. Den føles lang trods sin korte spilletid, og selv om den på mange måder er flot, så er der noget kalkuleret og næsten banalt over Ramsays dyrkelse af Joes afstumpede sind«, skriver hun og kvitterer med tre ud af seks stjerner.

Mere eller mindre samme ord finder man i Berlingskes firestjernede anmeldelse af filmen, hvor anmelder og forfatter Jacob Wendt Jensen langer ud efter den skotske instruktør for hendes portrættering af lejemorderen Joe med ordene:

»Lynne Ramsay, som jeg sætter højt, er tættere på at irritere mig end nogensinde. Hun falder af og til i sådan nogle, ’når min hovedperson har det dårligt, så skal han absolut se syner’-fælder... Hun er simpelthen tæt på at krydse grænsen, hvor det kunstneriske gemyt bliver til krukkeri«.

Så om ’You Were Never Really Here’ er irriterende eller mesterlig, må ud fra anmeldelserne at dømme bero på, om man synes, at Joaquin Phoenix formår at løfte rollen som lejemorderen Joe. Men uanset dommen fra anmelderne i Danmark har den amerikanske skuespiller allerede overbevist det internationale filmsamfund, da han sidste år i Cannes blev kåret til bedste mandlige skuespiller for sin rolle i filmen.