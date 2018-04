Besværligt at bo sammen: To tv-programmer konfronterer os seere med vores egne livsstils- og samlivsneuroser Det pibler fortsat frem med tv-programmer, som skildrer længslen efter at bo lykkeligt, og som udstiller, hvordan vi udtrykker os og undertrykker os selv, når vi bor sammen med andre.

FOR ABONNENTER Det er besværligt at bo sammen med andre mennesker – ægtefæller, babyer, venner, perifere bofæller, katte og diverse påtrængende kryb. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind