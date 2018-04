Fra 'Kill Bill' til 'La La Land': Filmens arkitekter tegner visuelle verdener bag lærredet Politiken var med, da fem af Hollywoods førende production designere mødtes en januaraften i Los Angeles for at fortælle om deres arbejde.

Oscaruddeling betyder rød løber, filmstjerner, glamour og gallafest. Men tiden omkring uddelingen fungerer også som et udvidet branchetræf for filmfolk fra Hollywood. Både i form af intens promovering af de nominerede filmtitler og møder mellem branchens håndværkere, de mindre glamourøse – men mindst lige så uundværlige – af slagsen.

Et sådant møde fandt sted den sidste tirsdag i januar i Linwood Dunn Theatre i Hollywood. Teatret er opkaldt efter en af de tidligste visuelle artister i Hollywood, som blandt andet lavede special effects til film som ’King Kong’ (1933) og ’Citizen Kane’ (1941), og tilhører the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, som også står for Oscaruddelingen.

Indgangen til teatret var flankeret af Oscarstatuetter i fuld menneskestørrelse, og under overskriften ’Building Worlds’ var fem af Hollywoods førende production designere inviteret til at fortælle om, hvordan de har fremtryllet de universer, der udgør film som ’E.T.’, ’The Royal Tenenbaums’ og ’L.A. Confidential’.

Production designernes arbejde er selve det lærred, filminstruktøren maler sin fortælling på – hvad ville for eksempel ’La La Land’ være uden jazzklubbens plyssede mørke eller observatoriets stjernehimmel? Eller hvad med det stiliserede snelandskab, hvor Uma Thurmans heltinde kæmper mod den smukke O-Ren Ishii i den første af Quentin Tarantinos ’Kill Bill’-film?

Foto: Touchstone Pictures/Photofest/Touchstone Pictures/Photofest I ’The Royal Tenenbaums’ var det lige før, scenografien overskyggede skuespillerne. Production designerne var ægteparret David og Sandy Wasco.

Filmens arkitekter

Som overskriften på arrangementet antyder, handler production design om at bygge verdener. Af samme grund er det en arkitekt, der er aftenens vært. Han hedder James Sanders og er forfatter til bogen ’Celluloid Skyline’ (2001), der kortlægger byen New York på film. Polemisk lægger han ud med at slå fast, at de tilstedeværende production designeres ’arkitektur’ bliver set af flere end nogen anden slags arkitektur, og at arkitekter nok kunne lære meget af filmfolkenes måde at tænke ’bygninger’ og ’rum’ på. Godt, at der er flest filmfolk til stede i salen, tænker man.

»Arkitekten inden i mig vil gerne høre: Hvordan gør I?«, indleder Sanders. Production designer John Myhre, der står bag film som ’Chicago’, ’Dreamgirls’ og ’Mit liv som geisha’, lægger ud med at forklare, at det er som i Bibelens skabelsesberetning: Al production design begynder med ordet. Filmmanuskriptet er den programerklæring, man skal indrette sig efter, men, fortæller han, som production designer folder man straks alle sanser ud.

Det handler ikke bare om at læse manuskriptet, det handler om at mærke billederne John Myhre, production designer

»Det handler ikke bare om at læse manuskriptet, det handler om at mærke billederne«, siger John Myhre.

At dykke ind i manuskriptets univers, dets steder og rum.

For hans eget vedkommende betød det, at han i forbindelse med ’Mit liv som geisha’ (2005) rejste til Japan for at lade sig synke ind i den verden med alle sine sanser, inden han hjemme i Hollywood fik bygget settet op på 16 uger – et imponerende udstyrsstykke bestående af 50 bygninger over et areal på størrelse med to fodboldbaner. Inklusive kloakering!

Så hurtigt bygger virkelighedens arkitekter ikke. Men det skyldes selvfølgelig også, at filmverdenens arkitekter i modsætning til virkelighedens arkitekter kan tillade sig en enorm frihed, når de bygger deres verdener. David Wasco, der arbejder tæt sammen med sin hustru, Sandy Reynolds-Wasco, som er set decorator, har et imponerende generalieblad bestående af film som ’Pulp Fiction’, ’Kill Bill’ 1 og 2 og ’La La Land’. Han siger, at man som production designer kan tillade sig at keep it loose og ikke hænge sig i virkelighedens realiteter.

»Vi kan nøjes med at indfange glimt af et sted, at fastfryse en by i et enestående øjeblik uden hensyn til helheden. Den frihed har virkelighedens arkitekter ikke«, forklarer han.

James Sanders bryder ind og spørger:

»Men en film skal vel gengive følelsen af at foregå i en virkelig verden?«, hvortil production designer Jeannine Oppewall bastant slår fast: »Ethvert godt filmset er en metafor for fortællingen«.

Foto: DreamWorks/Photofest / I ’Catch Me If You Can’ benyttede production designer Jeannine Oppewall sig i høj grad af farveskalaen for at understrege handlingens udvikling.

Allerforrest i billedet

Det går igen gennem de fem production designeres vidnesbyrd, at de ser sig selv som tjenere for filmens fortælling.

Gang på gang nedtoner de deres kunst og forklarer, at det blot er et middel til filmens handling og figurer. Som i filmen ’Catch Me If You Can’ (2002), hvor production designer Jeannine Oppewall beskriver, hvordan filmens farveskala bevæger sig fra blågrå toner til glade, klare 60’er-farver for at understrege udviklingen i fortællingen.

Da ægteparret Wasco skulle skabe det visuelle univers til ’La La Land’ (2016), dukkede filmens instruktør, Damien Chazelle, op med en billedbog med ideer til filmen, der er fyldt med vibrerende pastelfarver, der udgør en billedskøn hommage til Hollywoods guldalder og den franske instruktør Jacques Demy og samtidig tegner et realistisk billede af Los Angeles anno nu med motorvejskøer og ungdommelige drømme.