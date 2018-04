Nekrolog: Eneren Milos Forman kæmpede med humor og frisind mod systemet

Blå bog

Milos Forman

Tjekkoslovakiskamerikansk filminstruktør født 1932 i Caslav i Tjekkoslovakiet som Jan Tomas Forman. Han blev en central instruktør i den tjekkoslovakiske nybølge i 1960’erne, hvor bl.a. ’Blondinens kærlighed’ blev oscarnomineret.

Efter Foråret i Prag i 1968 flyttede han til USA, hvor han i 1977 fik statsborgerskab. I USA blev han en af sin tids mest berømte og beundrede instruktører takket være film som ’Gøgereden’ og ’Amadeus’.

Formans film modtog 33 oscarnomineringer og vandt de 13, deriblandt to til Forman selv. Både ’Man on the Moon’ og ’The People vs. Larry Flint’ vandt hovedprisen på filmfestivalen i Berlin.

