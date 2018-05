Peter Aalbæk: »Jeg angrer ikke og reflekterer ikke over det«

Zentropa

Sagen kort

Ni tidligere ansatte fortalte i november 2017 i Politiken om seksuelt relaterede ydmygelser oplevet på filmselskabet Zentropa i tidsrummet 1997-2016.

Fire af kvinderne stod frem med fuldt navn, to med fornavn, og tre var anonyme. De beskrev arbejdsmiljøets konsekvenser: Nogle fik psykiske men, og mange forlod filmbranchen helt.

Oplevelserne talte smæk som straf, befamling af bryster, stønnelyde i øret, når man talte telefon, at blive instrueret af chefen i at lege med sexlegetøj, at måle kønshår på scenen til julefrokosten, konkurrencer om at strippe, at blive sendt i byen efter brystvorteklemmer, at blive kaldt »kælling« eller fyret per mail midt om natten.

En ung elev fortalte om at blive ydmyget foran filmbranchen til julefesten ved at få stukket en mikrofon op under nederdelen af sin chef, der råbte: »Fissen snakker«.

Historierne er bekræftet af skriftlige og mundtlige kilder samt af Peter Aalbæk Jensen selv.

Udenlandske samarbejdspartnere, blandt andet Europarådets filmfond,

Eurimage, reagerede på kvindernes

beretninger og stillede krav om, at

ledelsen tog sagen alvorligt.

Vis mere