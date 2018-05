Nørdet it-sitcom på Netflix er engelsk humor, når det er bedst

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om 'The IT Crowd' som kan streames på Netflix.

Humor er tragedie plus tid, siger man. Og meget ofte er humor plus tid også en tragedie, fordi morsomhedernes bestandighed er på linje med frisk fisk eller modne jordbær. Men der er eksempler på det modsatte. Vi har på denne plads for nylig fremhævet ’Monty Python’s Flying Circus’, der selv efter et halvt århundrede kan få de fleste til at tisse i skoene af grin.

The IT Crowd. Kan ses på Netflix.

Og der er også andre britiske humørentrepriser, som modstår tidens tand som en gammel læderkuffert.

Et eksempel er serien ’The IT Crowd’, der vel kan siges at være en forløber for såvel ’Big Bang Theory’ som ’Silicon Valley’ – begge serier omhandlende nørder af den mest indgroede slags, og begge involverende en smuk kvinde i et selskab af bøvede ’Star Trek’-fans, der bedst formulerer sig på rumsproget klingon eller i programmeringssproget C+.

Men den britiske ’The IT Crowd’, som det blev til hele fire sæsoner og en enkelt specialudgave af i årene fra 2006 til 2010, er langt mere engelsk og sort og grotesk end sine amerikanske efterkommere. Den foregår i et større firma, hvis forretningsområde er uklart.

Sikkert er det imidlertid, at biksen er befolket med såvel mellemledere i sorte sæt og regneark som kontorfolk med den simple dagsorden at overleve til fyraften, så de kan komme ud at få en pint eller gin og tonic på den lokale pub.

Hovedpersonerne befinder sig i kælderen, hvor it-afdelingen er gemt af vejen. To megageeky mænd samt en vellignende ung kvinde spillet af Katherine Parkinson.

Britiske ’The IT Crowd’, er langt mere engelsk og sort og grotesk end sine amerikanske efterkommere

Den ene mand, Roy, er arbejdssky, flabet og tosset efter at få en kæreste, mens den anden, Moss, er mere klassisk nørdet og teknikfikseret.

Når folk i organisationen ringer med deres computerproblemer, har Roy sat sin telefonsvarer til, og den reagerer på indkommende opkald med »er du sikker på, den er sat i stikkontakten?« og »har du prøvet at genstarte?«, hvilket faktisk virker i ni af ti tilfælde – så satiren gælder ikke kun nørderne i kælderen.

Den kvindelige del af trioen, Jen, aner ikke en hujende fis om it, men er udnævnt til chef og har titel af relationship manager og skal forbedre forholdet til de øvrige medarbejdere.

Og det kommer der en del kulsort skæg og ballade ud af.

Vi er i traditionen fra ’The Young Ones’, ’Bottom’ og såmænd også ’Couplings’. Altså engelsk sitcom. Og det er slet ikke så tosset endda.