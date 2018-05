Anmeldelse af det nye 'Skam': ’Blank’ ligner mest af alt generationskritik, men den keder mere, end den rister I NRK’s opfølger til ’Skam’ er hovedpersonen, Ella, biperson i sit eget liv. Hun har alle muligheder, men det er præcis derfor, hun ikke lige orker noget som helst. Spørgsmålet er, hvad man skal med al den uvilje og passivitet.

I 'Blank' er vi i ungdommens kedeligste år, sabbatåret. Den 19-årige hovedkarakter, Ella, står midt i pusterumsåret efter gymnasiet, hvor man helst skal begynde at finde ud af, hvad man gerne vil med sit voksenliv. I Norge kalder de stadigvæk sabbatåret for friåret, men der er ikke megen frihed over det. De norske unge står i samme situation som de danske unge. De voksne skynder på dem, de er en presset generation, der afkræves fornuft og retning, nærmest før deres vokseværk er taget til. Ligesom i tv-serien ’Skam’ virker presset på ungdommen som et tema, men denne gang mere kritisk skildret af et ungt menneske, som slet ikke orker at formulere sin egen vilje i verden.