DR3 har hevet to komikere og Rane Willerslev med til et indianerreservat. Mit bedste råd: Sluk for det

I dag skriver Michael Bo om 'DR 3 siger farvel – til den primitive indianer' på DR 3.

Det er sgu skrappe sager:

DR 3 sender tre mennesker til North Carolina for at møde ’den primitive indianer’. De første, de møder, danser for turisterne for at tjene penge, adr, hvor er det klamt! Tænk at have et job, hvor ulækkert kan det blive?! Det skal man vist temmelig meget tilhøre speltsegmentet for at kunne mene.

Og når man så har lært – eller næsten lært – at frembringe ild ved at gnide en træpind furiøst mod noget andet træ, er det bare: Ih, hvor autentisk! Og: Det er altså sådan noget, vi har brug for mere af i vores iPad-kultur derhjemme!

Skuespiller Ena Spottag, komiker Martin Nørgaard og direktør for Nationalmuseet og antropolog Rane Willerslev er i North Carolina.

Willerslev er akavet castet til at være både den vidende antropolog og kunstverdenens frække dreng. Det er en svær balance. Hvad Willerslev har sagt indsigtsfuldt under optagelserne, er blevet redigeret væk i mellemtiden, men vi får ham til overflod i scener som denne, hvor han hilser på en dansetrup af cherokee-indianere med ordene:

»We come in peace, hø hø hø hø«.

De to professionelle underholdere repræsenterer alle os andre. I en tv-kultur, hvor uforberedthed jo altså virkelig er en dyd, skal de medvirkende vide ligeså lidt som den allermest forudsætningsløse seer, og man skal gentage sine få pointer igen og igen. Og igen.

Den unge komiker, Nørgaard, er provokeret over nogle »pissekommercielle« stammedanse, de ser foran en tankstation ved et cheyenne-reservat:

»De er jo helt døde i øjnene. Det er vildt ligegyldigt for dem at være indianere, det handler bare om at tjene nogle penge. Det er da ikke derfor, han er indianer«.

Det er vildt ligegyldigt for dem at være indianere

Tv er de nemme holdningers paradis. Tænk at tage til et indianerreservat og forlange, at de er ’autentiske’ på en måde, som Nørgaard og vi andre har defineret hjemmefra, tænk at foretage sig ting for at tjene penge til dagen og vejen. Det er samme slags hjemmemedbragt kulturel arrogance, man møder hos de der Agger & Hjernøe.

Nørgaard og Spottag indser på en måde, at for at alt kan forblive, som det var, må alt ændre sig.

Cherokeerne har åbnet et kasino, der står for 80 procent af reservatets omsætning, og Martin Nørgaard synes, der er rædsomt, men også, at »det er bare fed hævn at tage pengene fra alle de gamle, hvide, fede mennesker«.

Eller hey, sluk i tide; det er og bliver mit bedste råd.