Filmfotograf anbefaler HBO-serie om racisme, sexisme, white supremacy og seksualitet: »Hun kommer til at skyde en mand, der bare siger godmorgen«

Det er nat, en woc (woman of colour) går alene på en mennesketom gade, hun taler til os. En mand følger efter. »Hey, Miss. What’s up!«. Hun vender sig om, og han kastes på jorden, ramt af en usynlig kraft. Hun går videre, drejer ind i en spillearkade med masser af farvede blinklys. Man følger hende bagfra vælge et shooterspil, ’Kekubian Assassin’.

Vi glider ind i spillets animationsunivers, der går ud på at skyde mænd, som catcall’er hende, mere og mere diskriminerende.

Min yndlingsscene Catherine Pattinama Coleman er uddannet filmfotograf fra Den Danske Filmskole i 2015. Siden sin afgang i 2015 har hun skudt fire spillefilm. Malene Chois ’The Return’ (2017), den snart aktuelle ’Lifeboat’ (2018) af Josefine Kirkeskov og ’Christian IV – den sidste rejse’ (2018) af Kasper Kalle, som er nomineret til CPH PIX og Politikens Talentpris 2018. Hun har netop afsluttet optagelser på Marie Grathøs spillefilm ’Teenage Jesus’, som forventes at få premiere i 2019.

Random Acts of Flyness Sæson 1, episode 2. USA, 2018. ’Random Acts of Flyness’ er en ’late night sketch comedy’ tv-serie fra 2018, skabt af kunstneren, musikeren og filminstruktøren Terence Nance. Ud over selv at medvirke i hver episode har Terence Nance skrevet, instrueret og produceret hele serien. Seriens første sæson med fem episoder havde premiere i august på HBO. En anden sæson forventes at være på vej.

Foto: Fra filmen

Foto: Fra filmen

Foto: Fra filmen

Jo mere hun skyder, des mere smiler hun og får en kraft af det. Også en hvid kvinde kommer løbende mod hende og kommenterer hendes woc-krop. »Oh my god! I want your butt!«.

Hun overrumples af en hær af mænd, som prøver at gange op på hende. Hun skyder løs. Man oplever, hvordan hun endelig får lov til at agere på sin vrede, men kommer til at skyde en mand, der venligt bare siger godmorgen. Og jeg genkender det så meget!

Det følges op af en overraskende sjov dokumentarsekvens med diverse ’godmorgen’er’ med eller uden seksuelle undertoner – som igen følges op af smuk mandekram-sekvens.

Serien er den vildeste, surrealistiske rejse gennem en superlegende visuel-lyd-mediekollage. Et overraskende frit udtryk som et kunstværk. En form, jeg ikke har set før, som tør tage radikalt fat i temaer som racisme, sexisme, white supremacy, seksualitet ... Det har jeg virkelig savnet! For første gang føler jeg mig rigtig draget og inkluderet. Jeg har selv en er selv af blandet etnicitet og kender det at blive kommenteret på gaden i Danmark og tænker tit på, hvordan man kan kommunikere om det.

Og så er det dejligt endelig at se så mange mørke skuespillere folde sig ud i en serie. Se den!