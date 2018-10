FOR ABONNENTER

Jeg kan ikke forestille mig, at juryen, der bl.a. talte Guillermo del Toro og Trine Dyrholm, var meget i tvivl, da de for en måned siden tildelte Alfonso Cuaróns ’Roma’ Guldløven i Venedig. Selv om det var et godt år og et stærkt felt på årets Mostra, skilte ’Roma’ sig klart ud.