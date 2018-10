Den længe ventede indspilning af Lene Kaaberbøls 'Vildheks' er flot, ambitiøs ... og handlingsmæssigt helt tabt på gulvet I ’Vildheks’ er vildveje et positivt begreb, men filmatiseringen af Kaaberbøls roman kommer snarere på afveje af vanvare.

Når vi passer på verden, passer verden på os«, lyder et af de vise udsagn i filmatiseringen af Lene Kaaberbøls ’Vildheks’.

Filmanmeldelse









VILDHEKS Børnefantasy. Biografpremiere Instr. Kaspar Munk Danmark, 2018. 90 min.

Her kan man notere sig klogskaben i det bæredygtige budskab, men desværre giver de mange løsrevne sentenser fra Kaaberbøls univers ikke megen mening i Kasper Munks ellers nok så ambitiøse film.

Faktisk sidder man med en fornemmelse af, at de tre manuskriptforfattere nærmest har opgivet at få hoved og hale i historien om en 12-årig pige, der pludselig opdager, at hun er af hekseslægt.

Clara efterstræbes af en ond heks og en mystisk sort kat og bliver stillet over for et svært valg.

Vil hun gå i heksemesterlære hos de gode vildhekse, der er bedstevenner med dyrene? Eller bare være normalt ’fokdyr’? Et valg, mange på et tidspunkt må træffe i en mindre kulørt udgave.

Kilde: NORDISK FILM

Der er den lille verden og den store verden. Den lille historie og den store. Hvad angår den lille, lykkes det ganske fint at portrættere den 12-årige Clara, der er i den alder, hvor man så småt finder ud af, at både man selv og éns forældre rummer mere, end man gik og troede.

At lave en film, der med det udgangspunkt handler om at træffe svære valg og gennemgå farlige prøvelser, er helt efter bogen.

Clara spilles af Gerda Lie Kaas, så man kun kan byde en ny generation af skuespillerdynastiet velkommen.

Det er den store verden og dens samspil med den lille, der skurrer i ’Vildheks’. En film, hvor flotte effekter, vilde landskaber og en meget udansk provinsby filmet i Ungarn ikke kan afhjælpe en manglende fornemmelse af sammenhæng i fantasien.

Der er en konflikt imellem det gode og det onde. Men hvad det onde er, kan og vil opnå, flagrer helt løsrevet omkring.

De gode vildhekse hævdes at beskytte den vilde natur, men filmen lægger overhovedet ikke op til nogen konflikt mellem det tamme og det vilde eller mellem menneskenes kultur og dyrenes natur.

En postuleret ’grøn’ dagsorden bliver således stort set ikke sat i forbindelse med filmens handling, der bevæger sig urytmisk af sted, vekslende mellem pludselig action og sekvenser, hvor filmen er tæt på at gå i stå.

Det er svært at lave voldsomme film til de sådan cirka 9-12-årige. ’Vildheks’ ligner en film, hvor man ikke har villet gøre det for indviklet, men resultatet er paradoksalt nok en forenklet verden, som ikke giver megen mening.

Det kan man selvfølgelig have som livsanskuelse, men det er næppe så filosofisk en refleksion, der ligger bag.

Man kan ikke tage fra ’Vildheks’, at den er flot lavet. Dyrene er fint integreret i de vilde landskaber og den svært hyggelige heksestue, men det afhjælper ikke indtrykket af en historie, der er tabt på gulvet og kun nødtørftigt samlet igen.