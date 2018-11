Henrik Palle giver seks hjerter til ny italiensk tv-serie: En brillant fortælling fra Elena Ferrantes Napoli

Det skrev vi

Min geniale veninde

Elena Ferrantes første bog om veninderne Lenú og Lila, ’Min geniale veninde’, blev anmeldt af Sophie Engberg Sonne 24. februar 2014. Hun gav den 5 hjerter og skrev bl.a.:

»Disse skildringer af tilsyneladende ubetydelige hændelser i en barndom for længe siden er romanens dunkende blod, men den dybereliggende mening bag de mange fragmenter er, at alt dette ’før’ har betydning nu og i fremtiden. (...) Som en slags écriture féminine er ’Min geniale veninde’ dermed også skabelsesberetningen om et kvindeligt forfatterskab, der på én gang er åbent og gådefuldt«.









