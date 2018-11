Plottet er for snørklet, og grundmønstret næsten enfoldigt i den seneste Harry Potter-prequel Det myldrer med sjove skabninger i J.K. Rowlings ’Grindelwalds Forbrydelser’, men den skræmmer ikke så vildt som planlagt.

Hvis psyken nu var (eller er?) underlagt termodynamikkens love, ville vi måske kalde denne erfaring for entropi: Når alt fra popcornbægre til filmbudgetter bliver stadig større og mere oppustet, søger vores opmærksomhed spontant imod de mindste, men mest energifortættede fænomener. Og når en rædsel overdrives og gentages i større skala længe nok, svækkes dens troværdighed og skræmmeevne.

Filmanmeldelse









Fantastiske skabninger - Grindelwalds forbrydelser Fantasy/adventure. Biopremiere

Instr.: David Yates UK/USA, 2018. 134 min.



Fantasy-, superhelte-, katastrofe- og actionfilm har med den øgede digitale illusionskraft selv fået vokseværk, så også J.K. Rowlings ny filmcyklus – en slags Harry Potter for voksne, eller i hvert fald om voksne – sætter gang i min egen entropi: I stedet for virtuelle eksplosioner og dommedagstorden sidder jeg og nyder den muldvarpelille Niffler med sporsansen, og jeg studerer og tolker dens herres, ’magizoologen’ Newt Scamanders (Eddie Redmayne) mindste ansigtstrækning. Ligesom jeg – forgæves – spejder efter mimiske afsløringer hos hans dæmoniske modpart, Gellert Grindelwald (Johnny Depp med alt for monotont stenfjæs).

Foto: SF Studios Johnny Depp med stenansigt og stirrende øjne i rollen som Gellert Grindelwald.

Johnny Depp med stenansigt og stirrende øjne i rollen som Gellert Grindelwald. Foto: SF Studios

Men Grindelwalds mål er verdensherredømme for den overlegne race – fuldblodstroldmænd m/k – så der er mest af det store udtræk: Alt fra enkeltindivider til bygningskomplekser kan jo gå under i CGI-tsunamier og laviner eller op i flammer, eksplosioner, forstøvninger og krystalsplinter – og dét gør det så her. Igen og igen.

Om end ikke uden modstandsforsøg:

I etteren, ’Fantastiske skabninger og hvor de findes’, spærrede Magisk Kongres, USA, Grindelwald inde, men i en – indrømmet – forrygende optakt bryder han her ud igen, og kampen mellem ond og god trolddom fortsætter, nu i Paris. Grindelwald leder efter en ’obscurial’, en endnu uudsprunget magiker, men trods rejseforbud krydser Newt Scamander både skurkens planer og Kanalen, sammen med sit klichétrinde, ikke-magiske sidekick Jacob (Dan Fogler).

Kilde: WARNER BROS.

Newt er udsendt af Albus Dumbledore himself, i denne Potter-prequel bare i Jude Laws meget yngre og glimrende udførelse. Dertil kommer et par kønne hekse, som er genstand for henholdsvis Newts og Jacobs kyske længsler, og (lidt for) mange skurke – grumt grinende Jarred Harris (alias Moriarty i ’Sherlock Holmes – Skyggespillet’) dog desværre alt for kort, før også han atomiseres. En dyster finale under Père Lachaise-kirkegården kræver ligefrem bistand fra en magisk Bertel Haarder-klon!

Plottet er (for) snørklet, grundmønstret næsten enfoldigt: Lys og mørke kæmper hos Rowling, men grænsen er hårfin, ligesom hendes univers(er) er fulde af søskendepar: tæt forbundne modstandere. »Jeg vælger ikke side«, forsøger zoologinørden Newt sig, mens hans bror Theseus har valgt og arbejder for (det afmægtige) Ministerium for Magi.

Som mørkets fyrste er Grindelwald i både ambition og outfit jo et varsel om fascismen og truer her i 1927 med fremtidssyner af WWII og atombomben. Men elitens herredømme ved illusionskunstens hjælp ligner da også en verden for tech-giganter og udbytteskattens globale pirater. Vi får se i de næste tre (!) film.